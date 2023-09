Di4ri 2 torna su Netflix Arriva il primo trailer

Netflix ha rilasciato il trailer dei primi 7 episodi della seconda stagione di, la serie teen italiana creata da Simona Ercolani e prodotta da ...La pianista e compositrice originaria di Prato Giulia Mazzonisulla scena musicale con '... Sarà la sigla della seconda stagione di"", la serie Netflix disponibile da giovedì 14 settembre, ...... arrivata alla quinta stagione) e di(nella seconda stagione i protagonisti affrontano l'... Nelle nuove puntate Summera Shorehaven con una rinnovata passione per il surf e il desiderio di ...

Di4ri 2: torna la serie teen Netflix, ecco il trailer dei nuovi episodi! Cinematographe.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Completato il mercato in entrata e in uscita con Kamenovic e Basic unici due esuberi rimasti in rosa, ora è tempo di rinnovi per la Lazio. Il primo ...Da giorni non si hanno più notizie di Khaled Al Qaisi, il giovane italo-palestinese arrestato lo scorso 31 agosto al valico di frontiera di Allenby, tra Cisgiordania occupata e Giordania, mentre era d ...