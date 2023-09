Di notte sul red carpet della Mostra di Venezia girano Call My Agent 2. E impazza il totoleone

Nelladue gravi attentati in Mali rivendicati da un gruppo affiliato di Al Qaeda. Sono stati uccisi dai terroristi almeno 49 civili e 15 soldati, in tutto 64 persone. Morticampo, nei ...Stanottered capet non sfilavano star, ma i protagonisti della serie Call My Agent. Si girava la seconda stagione.L'immagine di lenzuola sempre candide, immacolate e nuove steseletto è infatti il desiderio di ... in modo da poter godere di lenzuola bianche e candide ogni. Come togliere il giallo dalle ...

Scontro auto - cervo, momenti di paura nella notte. Sul posto i vigili ... il Dolomiti

Gli ascolti tv di giovedì 7 settembre 2023. A seguito della raccolta dei dati Auditel della prima serata, ecco chi tra programmi di intrattenimento, ...L’edizione di quest’anno della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori affronterà i temi che ogni giorno pongono le tecnologie.