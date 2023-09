Deve partorire | chiama l’ambulanza ma non fa in tempo ad uscire di casa

(Di venerdì 8 settembre 2023) Le doglie che arrivano ed il piccolo che non riesce ad aspettare nemmeno l’arrivo delné tantomeno l’arrivo in ospedale. È successo ad Arezzo. Il piccolo ha così tanta voglia di nascere e di venire al mondo che non aspetta. Come stanno ora mamma e piccolo. È stata lei stessa are. Vediamo insieme L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... il Sindaco, grazie al fondamentale contributo del consulente al decoro urbano, ha saputo... Non è infatti il dato dei rifiuti raccolti quello cheinteressare, per raggiungere una ...Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo Prima Lettura (Mi 5,1 - 4) Partorirà colei cheDal libro del profeta Michèa E tu, Betlemme di Èfrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui cheessere il dominatore in Israele; le sue ...Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che; e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d'Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, ...