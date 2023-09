Detenuto torna dal permesso premio con oltre un chilo di droga e 27 telefoni

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’infallibile fiuto del cane antiSpike del Distaccamento di Avellino della Polizia Penitenziaria ha incastrato undi rientro dalche è stato trovato in possesso di 1,1grammi di hashish, 100 grammi di cocaina e di 27 cellulari. La sostanza stupefacente era stata nascosta dentro le scarpe e nelle parti intime. Ulteriori controlli hanno poi consentito di trovare e sequestrare anche quattro bilancini per la pesatura della sostanza stupefacente, 27ni smartphone con relativi caricabatterie, e decine di sim, destinate, come la, alla vendita. “Complimenti al reparto cinofili regionale del distaccamento di Avellino per la brillante operazione“, commentano il presidente e il segretario regionale ...

Questo dovrebbe favorire anche il superamento della volontà delstesso che, a oggi, per ... "perché in genere chi viene liberato poiin carcere, mediamente, dopo 6 mesi." Intanto lo ...E' tornato in libertà da ieri sera Salvatore Buzzi, il ras delle coop romane finito nell'inchiesta 'Mondo di Mezzo'. Buzzi, che si trovavada circa un anno, ha lasciato il penitenziario di Catanzaro. La sua scarcerazione, a quanto si apprende da fonti della difesa, è scattata in seguito a un provvedimento della Cassazione che ...il Btp Valore dopo il debutto nel mese di giugno. Vendite al via il 2 ottobre fino alle ore 13:... Un esempio è il premio extra finale che ripagherà la fedeltà di coloro che hannoil ...

Detenuto torna da permesso premio con 1,2 kg droga e 27 telefoni Agenzia ANSA

L’infallibile fiuto del cane antidroga Spike del Distaccamento di Avellino della Polizia Penitenziaria ha incastrato un detenuto di rientro dal permesso premio che è stato trovato in possesso di 1,1 c ...L'infallibile fiuto del cane antidroga Spike del Distaccamento di Avellino della Polizia Penitenziaria ha incastrato un detenuto di rientro dal permesso premio che è stato trovato in possesso di 1,1 c ...