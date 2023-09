Decreto Caivano | per i 12enni scatta l?ammonimento | ecco tutte le novità

E con misure discutibili come quella, prevista nel, di infliggere due anni di carcere e la revoca della potestà genitoriale ai genitori che non vigilano sulla presenza dei figli a ...Il Consiglio dei ministri approva ilcon le misure urgenti di contrasto alla criminalità minorile. "Non vuole essere solo repressivo", dice il ministro Nordio . Ma tutte le novità vanno in quel senso: dalla possibilità di ...La premier Giorgia Meloni, che ieri ha presieduto la riunione del consiglio dei ministri durante la quale tra l'altro è stato approvato il cosiddettoè oggi a New Delhi, dove partecipa al vertice del G20 sotto la presidenza del primo ministro indiano Namendra Modri. Meloni interviene nella prima sessione dedicata a clima, energia, ...

Il governo approva il "decreto Caivano": misure contro la criminalità giovanile RaiNews

«La situazione è sfuggita al controllo e bisogna fare qualcosa». E poco dopo: «tutti i protagonisti dei fatti di cronaca nera di questi giorni sono giovanissimi».Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile.È il cosiddetto “decreto ...