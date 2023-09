Decreto Caivano | per i 12enni scatta l?ammonimento | ecco tutte le novità

La leader dem Elly Schlein ha commentato così ildi ieri: "Non si può solo reprimere...". Veniamo da un'estate in cui, oltre ai fatti di, gli stupri di Palermo ci sono stati altri ...Ilrappresenta un tentativo deciso da parte del governo italiano di affrontare la crescente preoccupazione per la criminalità minorile . Tuttavia, le misure adottate sono state oggetto di ...Ecco che le forze di governo si lanciano sull'emergenza baby gang, con il cosiddettoe, secondo la migliore tradizione di Salvini, poi subito inseguito dalla Meloni, su scomposti ...

Minori, più facile il carcere e stretta sui cellulari. Il decreto Caivano: puniti i genitori che non mandano i ilmessaggero.it

Il giorno dopo il decreto del governo con la «stretta» (che non sembra in realtà nemmeno troppo stretta) per i reati commessi dai minori la sinistra si è schierata compatta «contro». I titoli dei ...Nuove misure contro la criminalità e il disagio minorile nel decreto approvato in Consiglio dei ministri, sulla scia dei fatti di Caivano e Palermo. "Lo Stato non indietreggia, ci mette la faccia", ha ...