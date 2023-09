Decreto Caivano | Marzetti Comitato media e minori a Notizie com | “Lo avrei chiamato decreto giovani Intervento che serviva | ma che non risolve”

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il Consiglio dei ministri ieri ha dato il via ad un-legge che introduce misure urgenti di contrasto al disagiole, alla povertà educativa e alla criminalitàle. È stato ribattezzato “” , ne abbiamo parlato in esclusiva con Jacopo, presidente. “Lo” Gli orrori di, hanno prodotto i loro effetti in termini di legge. Al termine del Cdm di ieri a Palazzo Chigi, è stato infatti approvato unlegge ad hoc. Introduce misure urgenti al disagio ...

Con queste parole il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha esordito nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri in cui è stato approvato illegge. "Oggi - ha ...La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha delineato in una recente conferenza stampa il quadro delle misure e delle sfide poste dal, sottolineando con enfasi il ruolo cruciale dell'istruzione e della protezione dei minori. L'incriminazione dei genitori che espongono i propri figli a riunioni mafiose o al ......riflettono soprattutto il primo aggettivo che qualifica il titolo del: urgente. Le decisioni prese nell'immediatezza a seguito di un crimini circoscritti (come il duplice stupro di) ...

Minori, più facile il carcere e stretta sui cellulari. Il decreto Caivano: puniti i genitori che non mandano i ilmessaggero.it

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha delineato in una recente conferenza stampa il quadro delle misure e delle sfide poste dal Decreto Caivano, sottolineando con enfasi il ruolo cruciale de ...Save the Children: «Investire per attivare "aree ad alta densità educativa" proprio nei quartieri più a rischio». Acli: «Inasprire le pene sui minori non serve» ...