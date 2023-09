Decreto Caivano | l’orrore della sinistra per la sicurezza Punire chi delinque per loro diventa “repressione”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 8 settembre 2023) Che la si veda come “lady di ferro” che “spezza le reni ai ragazzini” (copyright dell’Unità) o come “mamma di ferro” che non si limita alle chiacchiere (interpretazione di Libero) Giorgia Meloni che fa cose concrete è ancora una volta spiazzante per la. E quanta collera, quanto rancore, quanta retorica nelle reazioni progressiste al. Che pure, stando almeno a quanto detto dalla premier, nasce dalle raccomandazioni di e dalle consultazioni con persone che hanno a che fare con i minori devianti. Magistrati, docenti e assistenti sociali. Ma allapiace troppo fare ladel no a tutto. Sicché sotto sotto preferiscono che non si faccia nulla contro i ragazzini violenti e contro lefamiglie. Perché evidentemente peresiste ...