Decreto Caivano | ecco cosa prevede

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 8 settembre 2023) Via libera al testo definitivo del, approvato dal Consiglio dei ministri con-legge, intervenendo sulla sfera della criminalità minorale e del disagio giovanile. Le principali misure erano già state ventilate nei giorni scorsi, dal Daspo urbano fino ad arrivare ad una pluralità di misure accessorie da emettere da parte del Questore.il contenuto della nuova misura. Daspo urbano Nei casi di reati quali violenza, minaccia o resistenza ad un pubblico ufficiale, il governo ha optato per il divieto di accesso in determinati luoghi pubblici, ma solo per quei soggetti imputabili, ovvero che abbiano già compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento risulterà essere notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ed è comunicato al procuratore presso il Tribunale. In ...