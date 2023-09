Decreto Caivano | don Patriciello a Sky TG24 | “Fa male assenza norme contro la pornografia”

(Di venerdì 8 settembre 2023) “Abbiamo avuto questo, certamente poteva essere fatto meglio, non affronta tutti i problemi: il fatto stesso che lanon abbia trovato posto mi ha fatto molto soffrire perché per chi conosce la realtà, questa realtà, sa molto bene che quando la famiglia abdica alla fatica dell'educazione ci pensa la strada e ci pensano i telefonini”, ha detto a Skydon Maurizio, parroco di, commentando il cosiddetto '' approvato ieri dal consiglio dei ministri dopo gli episodi di violenza e stupri delle scorse settimane.

Nella serata di ieri il Governo Italiano ha varato il così detto '' recante ' misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile ' dopo i tragici fatti di cronaca che purtroppo abbiamo letto sui ...... arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, in un'intervista a 'Il Giornale' all'indomani dell'approvazione in Consiglio dei ministri di tre decreti legge, tra cui il cosiddetto...La leader dem Elly Schlein ha commentato così ildi ieri: "Non si può solo reprimere...". Veniamo da un'estate in cui, oltre ai fatti di, gli stupri di Palermo ci sono stati altri ...

Nel marzo di quest'anno Fratelli d'Italia ha presentato alla Camera una proposta di legge per abolire il reato di tortura, entrato nel nostro ordinamento nel 2017 in enorme ritardo rispetto agli altri ...Nuove misure contro la criminalità e il disagio minorile nel decreto approvato in Consiglio dei ministri, sulla scia dei fatti di Caivano e Palermo. "Lo Stato non indietreggia, ci mette la faccia", ha ...