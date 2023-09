Decreto Caivano | daspo e arresti in flagranza | le misure anti baby criminali

Politica, le misure del daspo per le baby gang: stretta alla cr[...] Per contrastare l'illegalità, il governo ha preparato una serie di misure per una st [...] Perché, secondo lei, la ...Il- perché sarà il comune alle porte di Napoli il "modello" della " bonifica " delle periferie degradate - sposa un'impostazione per lo più repressiva, più reati, più pene, più ...... alla povertà educativa e alla criminalità minorile", noto nel dibattito pubblico come "", dal nome della città campana dove una settimana fa dove due ragazzine, di dieci e dodici anni,...

Il governo approva il "decreto Caivano": misure contro la criminalità giovanile RaiNews

Secondo quanto si apprende la norma voluta dalla ministra Roccella non sarebbe entrata nel provvedimento. Sarà più facile per i minori finire in carcere: nel dl approvato si abbassa da 9 a 6 anni la ...Il divieto di accesso a particolari zone della città (locali pubblici, ma anche scuole e università) viene esteso ai minori. Piantedosi: "Basterà la semplice detenzione di droga" ...