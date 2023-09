Decreto anti baby-gang | non è con la repressione che si tolgono i ragazzi dalla strada

(Di venerdì 8 settembre 2023) di Isabella Fiore In queste ore il dibattito, successivo ai fatti di Caivano, è incentrato sull’abbassamento dell’età di incarcerazione per i rei di età inferiore ai 18 anni. Di colpo si sono azzerate le proposte di innalzamento dell’obbligo scolastico così come le preoccupazioni per l’incedere della povertà educativa, figlia degenere della mortalità scolastica. Un fenomeno, questo, che affonda le radici nella rottura del patto educativo tra Stato e nuove generazioni. Patto scritto nella legislazione ma di fatto negato, che porta il nome di “Diritto allo studio”. Una, e penso la più importante, ragione di allentamento del processo di scolarizzazione e di formazione è consistita nella convinzione delle classi dirigenti di questo paese che si potesse investire di meno riducendo risorse umane e materiali, ritenendo che il processo di trasmissione dei saperi, peraltro oggi più efficace con ...

Molti esponenti dell'- regime avevano scelto di fare ritorno a Reggio, chi dall'estero e chi uscito dal carcere, mentre nei primi giorni del gran caldo del mese di quel lontano agosto prese vita ...Leggi anche Dlrincari, Ryanair stupisce tutti tagliando una tratta Digital Service Act, quali ... Oggi in Cdm ilCaivano sulla criminalità minorile. Ecco le misure In discussione il ...Nel testo delbaby gang si rende più facile il carcere per i minori (si abbassa la pena per applicare la custodia cautelare da 9 a 6 anni), ma non c'è l'abbassamento dell'età imputabile, ...

Decreto anti baby gang, più facile il carcere per i minori L'HuffPost

In queste ore il dibattito, successivo ai fatti di Caivano, è incentrato sull’abbassamento dell’età di incarcerazione per i rei di età inferiore ai 18 anni. Di colpo si sono azzerate le proposte di ..."Dedicata a te", dal 18 luglio parte la social card anti ricari da 382 euro ... in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del decreto: iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione ...