Debiti con il fisco | cosa succede se il privato non può pagare? La legge è chiara

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 8 settembre 2023) Di questi tempi non è così difficile accumularecon il. Mase il debitore non puòcon ile debitore che non riesce a: situazione ormai abbastanza frequente. Quando si pensa aisi è soliti immaginarsi i furbetti che cercano di evadere in ogni modo. Ma non è sempre così. Purtroppo, tra rate dei mutui alle stelle, bollette lievitate e prezzi aumentati anche per i beni di prima necessità, molte brave persone possono accumularee non riuscire a pagarli. Sono tanti i padri di famiglia che, con uno stipendio medio, non riescono ad arrivare atutto.se il debitore non può ...