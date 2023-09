De Paola | «Milan diverso Giroud ha tempo per l’Inter»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 settembre 2023) Questa sera nella sfida tra Francia e Irlanda si è fatto male Olivier, il derby tra Inter eè tra otto giorni. Ne ha parlato Paolo Desu Sportitalia. PROBLEMA – Deavverte: «L’infortunio dipotrebbe essere paradossalmente positivo. Il giocatore ha piùper recuperare ed essere in forma per il derby controche si gioca tra 8 giorni. Non è come l’anno scorso però, quando ilnon aveva alternative. Ci sono opzioni adesso, non solo Okafor ma anche Pulisic o Chukwueze da una parte. Non è solo ariete lì davanti, il» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...