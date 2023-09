La7.it - La strategia del governo per il contrasto alla criminalità giovanile, in particolare a Caivano, viene bocciata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De. "L' idea di avere un ...Marco Furfaro , ospite diTelese e Marianna Aprile a In onda, su La7, nella puntata del 7 settembre,la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul caso Giambruno. Incalzato dal conduttore che gli fa notare che la ...Ospite diTelese e Marianna Aprile a In onda , su La7, nella puntata del 7 settembre, Nadia Urbinati , ... Qui l'intervento di Nadia Urbinati a In onda La "verde"Andrea Giambruno e... fa ...

De Luca attacca il governo su Caivano: 'I blitz sono propaganda' TGLA7

Ancora più importante è stato l’intervento di suo marito, Luca Zingaretti. «Due o tre sere prima di girare quella scena ho avuto una specie di attacco di panico, ma mio marito mi ha detto: ‘Quanto ...La strategia del governo per il contrasto alla criminalità giovanile, in particolare a Caivano, viene bocciata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca .