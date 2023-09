“Dati in pericolo” | cosa rischiamo alle colonnine per le auto elettriche

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 8 settembre 2023) Brutte notizie in aumento per i sostenitori dell’elettrica e l’ideologia green. Abbandonare le vetture dotate di motore endotermico a favore di quelle a batteria potrebbe rivelarsi non solo un grande costo per i cittadini, ma anche un cambiamento irto di pericoli. Secondo uno studio di Hwg, un’azienda specializzata in sicurezza informatica, lenon sono prive di rischi per la sicurezza informatica. Ogni colonnina di ricarica rappresenta un endpoint dell’ecosistema IoT, ovvero un oggetto connesso alla rete, che può essere utilizzato come porta di ingresso per i cybercriminali. Controllare da remoto una colonnina di ricarica significa infatti poter accedere all’account dell’utente e, da lì, entrare nell’app con cui gestisce il rifornimento della sua vettura. Ciò potrebbe permettere ai criminali di accedere aipersonali ...