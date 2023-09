Daspo urbano già dai 14 anni | cos' è e cosa cambia col decreto Caivano

Come avevano anticipato i giornali, c'è il cosiddetto "" anche per i quattordicenni, finalizzato a contrastare lo spaccio. Il divieto di avvicinamento verrà esteso a scuole, università e ...ai maggiori di 14 anni Anche in caso di violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale, è stato previsto il divieto di accesso in determinati luoghi pubblici. Si tratta di una ...Fra le norme del testo, particolarmente efficaci sono a nostro avviso ila partire dai 14 anni e il carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola. Sono state introdotte regole ...

Roma, 8 settembre 2023 - Più repressione e azione contro la delinquenza minorile. E allargamento dei percorsi educativi e rieducativi. Il Dl Caivano (“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, ...Arrivano misure più severe per i minori che delinquono. Il governo corre ai ripari e prova a mettere un freno alla criminalità minorile dopo i fatti di Caivano. Pene raddoppiate, ...