«Dario Argento è come Andy Warhol» | parola di Nicolas Winding Refn

(Di venerdì 8 settembre 2023) «è una specie di pittore, di musicista, è, un grande artista. I suoi film sonostatue di uno scultore, vivranno per sempre», cosìdefinisce il nostro maestro del brivido nel documentario di Simone ScafidiPanico, selezionato alla Mostra del Cinema nella sezione Venezia Classici. Il regista di Drive non è l’unico interpellato da Scafidi, ci sono anche Guillermo Del Toro, Gaspar Noè, Lamberto Bava, Michele Soavi, Asia e Floriana, figlia e sorella del re dell'horror, e l’ex moglie Marisa Casale. E c’è lo stessoche, in un hotel isolato in campagna, si cimenta nella scrittura del suo ...

Priscilla Presley indossava una giacca di etamine di lana ricamata nera,e bianca della ... Gli attori Benicio del Toro,Yazbek Bernal . E poi i membri della giuria Alice Diop e Mia Hansen ...In sommario anche gli incontri con lo scrittore americano David Sedaris al festival Letteratura di Mantova e con la soprano Asmik Grigorian all'Arena di ...Oggi lo fanno in pochi in Italia, però c'è ancora interesse, ad esempio a Venezia è passato il documentarioPanico , c'è una transizione che porta verso forme diverse, ma la passione è ...

Tuttifrutti a Venezia: Woody Allen, Dario Argento, Carla Bruni e Paolo Mereghetti RaiNews

Il documentario Dario Argento Panico di Simone Scafidi, sul nostro maestro dell'horror, è stato presentato in anteprima alla Mostra di Venezia ...Il prefetto di Sondrio ha consegnato 3 decreti di riconoscimento a membri della polizia di Stato per il servizio prestato nella Pubblica Sicurezza. Medaglia d'oro e 2 croci d'argento per Giovanni Nata ...