Danovaro | «Contenti che Enel abbia scelto l’Inter per consolidarsi»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 settembre 2023)ha parlato con estrema soddisfazione del nuovo accordo di partnership traed. Il dirigente nerazzurro accoglie il nuovo partner SODDISFAZIONE ? Inter edinsieme per tre stagioni, ne parla Luca, Chief Revenue Officer nerazzurro. Le sue parole sul sito ufficiale del club: «È per noi un piacere accoglierealno della famiglia di partner nerazzurri. Siamoche un brand leader del settore comeper consolidare la propria presenza nel mondo del calcio, riconoscendo nel nostro Club la stessa attitudine all’innovazione in tutti gli ambiti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...