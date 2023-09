Danny Masterson | condannato a trent’anni di carcere

L'attore americano, conosciuto soprattutto per il suo ruolo nella sitcom That '70s Show , è stato condannato a 30 anni di carcere per lo stupro di due donne appartenenti alla sua stessa comunità, ossia ..., volto della sitcom di culto That '70s Show e più di recente nella comedy di Netflix The Ranch , dalla quale era stato licenziato in seguito alle accuse di aver violentato tre donne ...L'attore americanoè stato condannato oggi, giovedì 7 settembre, a 30 anni di carcere per lo stupro di due donne. Lo rende noto il New York Times che ricorda comesia noto, soprattutto, per il ...

