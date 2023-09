Daniil Medvedev sconvolto per il caldo agli US Open | “Qualcuno morirà”

(Di venerdì 8 settembre 2023) Un match dalle condizioni brutali, come ribadito più volte nell’intervista dal campo a fine gara. Quello dae Andrej Rublev è stato tutt’altro che tranquillo, non per l’animosità in campo visto che i due sono grandi amici, piuttosto per l’incredibileche ha colpito il campo su cui stavano giocando. Così il russo che ha poi vinto il match lo ha detto a microfoni quieti ma udibili, rivolto verso una telecamera: “Somebody is gonna die and they’ll see”, ovvero “e lo vedranno”. Si è acceso un dibattito ed un tam tam mediatico dietro a questa dichiarazione del russo che ad ogni modo deve far riflettere., condizioni estreme nel match contro Rublev– Crediti foto: ...

Interviste Tennis Continua la maledizione quarti di finale per Andrey Rublev nei tornei del Grande Slam. Il tennista russo è stato in vantaggio di un break nei tre set disputati controagli US Open , ma non ha avuto la capacità di portare a casa nemmeno un parziale. Nei momenti chiave, infatti, Rublev ha sempre fatto un passo indietro e commesso errori gravi che ...Lo spagnolo nel corso dello US Open ha perso un solo set (con Evans),un paio, in sintesi ...adora sia i campi (veloci, ma non troppo) che le palle di New York. Ma tutto lascia pensare ...Nella parte alta del tabellone, quella sulla carta decisamente più competitiva, tutto lasciava intendere che a contendersi un posto in finale sarebbero stati loro, Carlos Alcaraz e, ...

US Open, Medvedev: “Condizioni brutali. Non ho la soluzione ma è il caso di parlarne” Ubitennis

La seconda semifinale dello US Open vedrà scendere in campo Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev: info partita, Streaming GRATIS e Diretta LIVE ...Continua la maledizione quarti di finale per Andrey Rublev nei tornei del Grande Slam. Il tennista russo è stato in vantaggio di un break nei tre set disputati contro Daniil Medvedev agli US Open, ma ...