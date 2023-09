Dal Superbonus ai super guai | una giungla legale se qualcosa va storto

(Di venerdì 8 settembre 2023) Sentiremo parlare diper parecchio tempo, probabilmente non in positivo. In generale, i bonus edilizi dovevano svecchiare l'antico e poco efficiente parco immobiliare italiano ma hanno finito per affossare, indistintamente, conti pubblici e privati. Costi per lo Stato fuori controllo...

...la cessione del credito o lo sconto in fattura L'articolo 2 comma 1 del decreto Cessioni prevede a che partiregiorno 17 febbraio 2023, salvo le deroghe tassative, i beneficiari dele ......quest'anno ancora può salire al 90% se rientra come lavoro trainato in un progetto di, ... Gli interventi devono rispettare i requisiti previstidecreto del Ministro dei lavori pubblici n. ......far ripartire l'edilizia e propostaMovimento 5 stelle è un fardello con cui ora il governo Meloni deve fare i conti e che ha creato una voragine nell'economia italiana. I soldi del...

Superbonus e Decreto Cessioni: ecco la nuova circolare del Fisco Lavori Pubblici

Bonus edilizi: il punto sul divieto di esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione dei crediti d’imposta, e sulle deroghe al divieto previste dal DL Cessioni ...Quali sono le proposte per il superbonus in condominio, ci sarà una mini proroga oppure delle nuove regole Vediamo nel dettaglio.