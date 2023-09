Dal Castello di Pagazzano con vista su Bergamo La scultura estetica ma anche etica di Ugo Riva

(Di venerdì 8 settembre 2023) Dall’8 settembre al 15 ottobre, aldic’è la mostra “Dopo Manzù. Dialogo tra sei scultori e un maestro”. L’evento si presta come punto di partenza per una presentazione con l’ideatore – lo scultore bergamasco Ugo– con allargamento di osservazione alla situazione e alla realtà dell’arte ae in provincia in quest’anno storico diCapitale della Cultura insieme a Brescia., che ha un’esperienza quarantennale con la, guarda e dice la sua con frzza, facendo però proposte alternative, perché è abitudine fin troppo diffusa quella di criticare e basta. Ugoincominciamo da Manzù e dacon questa intrigante collettiva nel segno – e come doveroso tributo alla ...

... la mostra sarà aperta a Palazzo Facchinettigiovedì alla domenica con orari 10.00 " 12.00 / 16.00 " 19.30. L'inaugurazione si svolgerà sabato 9 settembre alle 16 al Nuovo Cinema, in ...... oltre alla presentazione del libro di Tonino Di Matteo sulla storia moscianesetitolo "Sant'...in piazza IV Novembre con la Rappresentazione dell'episodio storico della "Presa del" 1415". ...Intanto il blocco dei diesel Euro 5, in spregio a famiglie e imprese, l'aveva imposto proprio Cirio e non un alieno di passaggio in piazza2019 c'è stato tutto il tempo per elaborare un ...

La Fondazione Angelo Vassallo, intitolata al Sindaco Pescatore ... Liberainformazione

La perdita d'acqua in piazza della Cisterna a San Gimignano è stata individuata e riparata: un vecchio tubo del secolo scorso logorato dal tempo è stato sostituito con tubazioni di nuova generazione.Le porte delle case di Montegiardino stanno per riaprirsi. Tutto è pronto nel Castello più piccolo di San Marino per la tredicesima edizione di Artisti in Casa, il festival di microspettacoli in cui c ...