Da Louis Vuitton a Bottega Veneta | l' attore di Euphoria non si separa mai dalle sue borse firmate Per uno stile genderless contemporaneo e originale

(Di venerdì 8 settembre 2023) Nuove generazioni di fashionisti crescono. Tra le affollatissime fila di attori, cantanti e artisti pronti a conquistare Hollywood, c’è già chi mostra una certa attitude verso la moda. Con le sue sorprendenti e inbiliJacob Elordi si è rivelato un inaspettato trendsetter. L’interprete australiano, sbarcato a Venezia qualche giorno fa per Priscilla di Sofia Coppola, arricchisce un guardaroba sartoriale sofisticato e minimalista con le It Bags più desiderate del momento. Postine a tracolla, mini bag o borsoni firmati, Valentino o. ...

Maglietta nera e borsa Birkin Hermès bianca in pelle vintage da 30 mila euro, le valigie come sempre, valore 3.000 euro l'una. Difficile viaggiare comodamente con tanta roba al seguito, ...... come il party di Moncler che sancira' la collaborazione della casa del piumino con il cantautore e musicista, Pharrell Williams, nominato nuovo direttore creativo della linea uomo da...Ci sarà da sognare in grande con Valentino, Chanel,, Dior, Schiaparelli, Loewe, Giambattista Valli . Ed è proprio nella capitale francese che è atteso anche il ritorno di Mugler , che ...

Jacob Elordi borse. Da Valentino a LV, i modelli firmati Io Donna

Una boutique, un hotel o un ristorante Le speculazioni si sono moltiplicate da quando Louis Vuitton ha annunciato l’imminente apertura di un nuovo spazio. Situato sugli Champs Élysées, di fronte al s ...Maglietta nera e borsa Birkin Hermès bianca in pelle vintage da 30 mila euro, le valigie come sempre Louis Vuitton, valore 3.000 euro l’una. Difficile viaggiare comodamente con tanta roba al seguito, ...