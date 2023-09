Da De Gea al Papu Gomez | la top 10 degli svincolati di lusso

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 8 settembre 2023) Alla ricerca del riscatto, il mercato è ancora aperto per chi volesse attingere daglie da De Gea fino alc’è una lista interessante di giocatori Alla ricerca del riscatto, il mercato è ancora aperto per chi volesse attingere daglie da De Gea fino alc’è una lista interessante di giocatori. Secondo quanto riportato da Tuttosport, una top 10 è possibile farla e a guidarla è proprio il portiere spagnolo assieme all’ex Inter Samir Handanovic. Tra i difensori c’è Jerome Boateng, mentre in mediana: Lingard,, Hazard, Nainggolan, Pereyra e Soriano. Si chiude davanti con Stefano Okaka.