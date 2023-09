“Cry Macho” | quando si giunge ad un confine si è sempre costretti a scegliere il ritorno a casa

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 8 settembre 2023) “Cry” è un film uscito nel 2021 in un tempo in cui la pandemia decretava il successo di una pellicola soprattutto nelle sale. Ma per gli amanti del 93enne Clint Eastwood – protagonista e regista – c’è Netflix che ora ci propone questo road-movie che è tratto dal romanzo di N. Richard Nash che fu pubblicato nel 1975, con l’autore ne cura la sceneggiatura Nick Schenk. Mike Milo (Clint Eastwood) è un ex star del rodeo, ma dopo un incidente il suo ex capo Howard Polk (Dwight Yoakam) – che gli ha dato il ben servito sul lavoro nel 1979 – lo richiama un anno dopo per una missione ambigua: recarsi a Città del Messico per riportargli un figlio adolescente avuto con un’equivoca domma messicana che non vede da anni. Per saldare un vecchio debito d’onore Mike accetta. Nel viaggio in terra messicana il vecchio cowboy si ...