Crosetto non ha scritto su X che gli italiani sono “senza senza una lira e senza un cuore”

(Di venerdì 8 settembre 2023) L’8 settembre 2023 è stato diffuso su Facebook lo screenshot di un post su X (conosciuto precedentemente come Twitter) pubblicato dall’account «GuidoMinistro della D…» che recita: «L’Italia è formata da un popolino invidioso della felicità altrui. Mentre voi ancora cercate un’anima gemella mia moglie è felicemente dietro di me da 20 anni. La seguo sin dalla prima comunione. Poveri, sieteunaun». Il contenuto è accompagnato da un commento,da chi ha diffuso lo screenshot, in cui si afferma che si tratterebbe di un tweet del ministro della Difesa italiano. Si tratta di un contenuto nato con intento ironico, che è stato poi ripreso fuori dal ...

No! Questo non è un tweet del ministro della Difesa Guido Crosetto Open

