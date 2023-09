Crisi dei matrimoni. Convolando (raramente) a nozze

Leggi su panorama

(Di venerdì 8 settembre 2023) In Italia sono sempre meno le coppie che si sposano. A parte il cambiamento dei costumi, il problema è economico. E anche la denatalità ha a che fare. con i mancati.Nel 2008 si celebrarono iper 212 mila coppie, nel 2021, invece, se ne sono celebrati poco più di 142 mila. C’entrerà certo una diversa cultura dello stare insieme, un nuovo modo di concepire la vita a due, c’entrerà questo e c’entrerà quello, ma nessuno ci toglie dalla testa che, almeno parte di quelli che oggi non si sposano magari cambierebbero idea se ci fossero le condizioni economiche per farlo. E se tali condizioni non ci sono certo non è colpa di chi non si sposa, semmai, di chi non prende provvedimenti pubblici economici e non per favorire questo tipo di convivenza a due che ha il suo inizio ufficiale nelle. Insomma, non tutti quelli che ...