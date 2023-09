Criminalità giovanile | perché è giusto intervenire sui genitori

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 8 settembre 2023) Rioma, 8 sett – Il decreto contro le baby gang e lasta suscitando molte polemiche, soprattutto – manco a dirlo – da sinistra. Nonostante il provvedimento sia tutt’altro che completamente difendibile e privo di alcuni spunti che sarebbero necessari, come noi stessi abbiamo ricordato, un aspetto che va sottolineato è il tentativo di “deviare” il percorso spesso drammaticamente segnato di molti giovani appartenenti per semplici coincidenze familiari alla malavita ed ad essa condannati quasi sempre in modo inevitabile.e l’intervento del governo sullaalità Nasci figlio di un clan, ci rimani per la vita: la regola, grosso modo, è questa. I modi in cui tutto ciò si evolve (o per meglio dire non si evolve) sono tanti e in questa sede non è il caso di ...