Cricket femminile | Italia battuta dai Paesi Bassi nel terzo match delle qualificazioni alla Coppa del Mondo T20 2024

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 settembre 2023) Incappa nella seconda sconfitta la Nazionalena dinella Division One, all’interno del percorso del 2023 ICC Women’s T20 World Cup Europe Qualifier: ad Almeria, in Spagna, l’viene, secondo pronostico, daineldel torneo continentale di qualificazione per ladelICC T20, che mette in palio due posti per il Global Qualifier. Nella terza giornata di gare si registra la prevedibiled’arrestoazzurre, che cedono piuttosto nettamente, per 74/8-75/1, ai più quotati, imbattuti finora nel torneo e favoriti per il passaggio ...