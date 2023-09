Cresce spesa nei discount | italiani tagliano i consumi

(Di venerdì 8 settembre 2023) (Adnkronos) – Glilanei. Cala l’acquisto di smartphone, prodotti alimentari e meno viaggi. Il 10%, inoltre, non arriva a fine mese. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Il 10% non arriva a fine mese Gli italiani tagliano i consumi elanei discount. Cala l'acquisto di smartphone, prodotti alimentari e meno viaggi. Il 10%, inoltre, non arriva a fine mese.... l'idea è di trasferire più poteri dial centro, cioè a Bruxelles, destinandogli più risorse ... Tutto questo per dire che mentre il potere dell'Europa, non cambia il vecchio andazzo di ...... in paralleloanche il livello di attenzione degli hacker. Questo perché, come per tutte le ... interrompere i pagamenti, invertire le transazioni e clonare la(un tipo di frode che si ...

Affitto a Bologna, per gli studenti la spesa cresce ancora: 400 euro ... il Resto del Carlino

Ciò ha comportato una diminuzione della spesa dei consumatori del 0,6 ... Anche il Giappone in crisi PIL cresce meno del previsto nel secondo trimestre ...Le voci di un veto cinese fa crollare il titolo in Borsa, a pochi giorni dall'arrivo dei nuovi smartphone della Mela previsti per il 12 settembre ...