(Di venerdì 8 settembre 2023) I tamponi-19 non sono più obbligatori per gli ain ingresso in, sia nei pronto soccorso, sia nei reparti dove sono ricoverati pazienti. Ma sono raccomandati in caso di pazienti(o che dichiarino di aver avutostretti con positivi nei cinque giorni precedenti), anche per la ricerca di altri virus (influenzali A e B, VRS, Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2, Metapneumovirus, virus Parainfluenzali, Rhinovirus, Enterovirus). Sollecitare ianche a chi entra nelle residenze sanitarie per anziani (Rsa). Queste le disposizioni delche ha inteso uniformare i comportamenti nelle varie strutture ...

Covid, test in ospedale ai sintomatici e mascherine per i contatti con i fragili. La nuova circolare del ministero della Salute

Roma - Niente tamponi Covid per gli asintomatici che arrivano al Pronto soccorso, mentre per i sintomatici scattano i test, anche per la ricerca di altri virus (influenzali A e B, VRS, Adenovirus, ...Così il Ministero della Salute con una circolare diramata in data odierna ha dato indicazioni sui test diagnostici COVID per l’accesso alle strutture sanitarie. Per i pazienti che non presentano ...