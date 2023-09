Covid | tamponi a chi arriva in pronto soccorso con sintomi o ha avuto contatti con positivi | il ministero stringe le regole per gli ospedali

(Di venerdì 8 settembre 2023) I casi ditornano ad aumentare e il governo effettua un giro di vite sulle strutture sanitarie. Tornano iper gli accessi aie nei reparti eno indicazioni anche per gli operatori sanitari. La stretta è contenuta in una circolare dal direttore generale delFrancesco Vaia alla luce dell’attuale “andamento clinico-epidemiologico” del virus. Tradotto: la curva epidemiologica, sotto la spinta delle nuove varianti, sta tornando a crescere e così è necessario inizia a prendere qualche precauzione in più. Si tratta didi lieve impatto, almeno per il momento, ma che rappresentano un segnale di adeguamento alla circolazione aumentata di Sars-Cov-2. Ilha disposto che all’arrivo in ...

Niente tampone per gli asintomatici che arrivano al Pronto soccorso, mentre per i sintomatici scattano i test, anche per la ricerca di altri virus (influenzali A e B, VRS, Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus). Sarà necessario isolare i positivi, in particolare negli ospedali, dove sarà necessario sottoporsi a tampone all'arrivo.

Inoltre, coloro che arrivando in pronto soccorso dichiarano di aver avuto contatti stretti con un caso confermato di Covid-19 negli ultimi cinque giorni dovranno anch'essi sottoporsi a tampone. Il ...Test Covid, si cambia: dal ministero della Salute arriva una circolare con le indicazioni per effettuare un tampone al momento dell'accesso o del ricovero in ospedale e nelle residenze sanitarie ...