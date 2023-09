Covid | Oms | “Trend preoccupanti in vista della stagione invernale nell’emisfero settentrionale”

(Di venerdì 8 settembre 2023) “Continuiamo a vedereper ilin“. Così il direttore dell’Organizzazione mondialeSanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus durante la conferenza stampa a Ginevra sulle varie emergenze sanitarie. “I decessi crescono in alcune parti del Medio Oriente e dell’Asia, gli accessi in terapia intensiva stanno risalendo in Europa e anche i ricoveri stanno aumentando in diverse regioni”, ha aggiunge. “Ma tuttavia i dati sono limitati”, precisa Tedros. Questo perché “solo 43 Paesi – meno di un quarto degli stati membri dell’Oms – segnalano i decessi e solo 20 forniscono informazioni sui ricoveri”, rimarca. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Covid, l'Oms invita a vaccinarsi in vista dell'inverno. Aumentano ricoveri e decessi Euronews Italiano

Per la terza settimana di seguito, la crescita di nuovi casi di contagi da Covid fa registrare un aumento. I nuovi casi sono 21.309 in sette giorni, e i dati del monitoraggio a ...Crescono i contagi, in Italia così come in Europa. Nell'ultima settimana si registrano 21.309 casi nel nostro Paese, in aumento del 44% rispetto ai 14.863 della scorsa settimana ...