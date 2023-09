Covid | nuove regole per ingresso pronto soccorso | la circolare

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tamponi solo ai sintomatici, chi è positivo verrà sottoposto a test per altri virusdisposizione per i tamponiper l’accesso aie nelle Rsa. Ladella direzione Prevenzione del ministero della Salute, firmata dal direttore Francesco Vaia, “esaminato l’attuale andamento clinico-epidemiologico” e “al fine di rendere omogenea la pratica dell’effettuazione dei test a livello nazionale”, raccomanda che “per i pazienti che non presentano sintomi compatibili con-19 al triage effettuato all’accesso alnon è indicata l’esecuzione del test per Sars-CoV-2”. Per i pazienti che presentano sintomi con quadro clinico compatibile con-19 “è indicata l’effettuazione di test diagnostici ...

Tamponi solo ai sintomatici, chi è positivo verrà sottoposto a test per altri virusdisposizione per i tamponiper l'accesso ai Pronto soccorso e nelle Rsa . La circolare della direzione Prevenzione del ministero della Salute, firmata dal direttore Francesco Vaia, "...... il ministero della Salute ha presentato una circolare con l'obiettivo di indicareregole ...di vaccinazione annuale che punti a proteggere coloro che in passato sono stati più colpiti da: ...... Eris e Pirola, le duevarianti di- 19: cosa sappiamo finora

Covid, nuove varianti Eris e Pirola rialzano i contagi: sintomi ed effetti il Resto del Carlino

Sono 21.316 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia nel periodo tra 31 agosto e il 6 settembre 2023, in crescita rispetto ai 14.866 della settimana precedente. Sono 94 le vittime rispetto alle 65 di set ...Test casalinghi e nuove varianti “I vecchi test casalinghi per il Covid continuano ad essere efficaci e funzionano anche per l'identificazione delle nuove varianti, ma bisogna fare attenzione alle ...