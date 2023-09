Covid | la variante Eris ora domina in Italia | contagi su del 44%

(Di venerdì 8 settembre 2023) Prosegue a ritmo piuttosto sostenuto la crescita deiin, spinta dalle nuove varianti. Il Monitoraggio a cura dell’Iss, relativo alla settimana 31 agosto-6 settembre, rileva un aumento delle infezioni da 14.863 a 21.309, pari a un più 44% in una settimana, mentre l’incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti da 25 passa a 36. Più lieve l’incremento delle ospedalizzazioni con il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti di medicina che dal 2,7 passa al 3% mentre nelle terapie intensive l’aumento è di soli due decimali allo 0,6%. L’indice dio, l’Rt, è in linea con quello della settimana precedente all’1,12, sopra la soglia epidemica di uno. Il coronavirus Sars-CoV-2 «continua ad acquisire mutazioni che ne consentono la circolazione in tempi imprevedibili durante tutto l’anno. I ...

Covid, contagi su del 44%: domina la variante Eris, attenzione a questi sintomi La Stampa

