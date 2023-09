Covid | incidenza in aumento nella maggior parte delle regioni

(Di venerdì 8 settembre 2023) Roma, 8 set. (Adnkronos Salute) - Terza settimana diper l'in Italia. Nell'ultima settimana, i dati del monitoraggio a cura dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute mostrano "un'dei casi diagnosticati e segnalati pari a 31 casi per 100mila abitanti, inrispetto alla settimana precedente (24 casi per 100mila abitanti). L'salee province autonome, con valori non superiori a 53 casi per 100mila abitanti. L'più elevata è stata riportata in Sardegna (53 casi per 100mila abitanti) e la più bassa in Basilicata (8 casi per 100mila abitanti)". "Cresce anche l'occupazione dei ...

Sale anche l'a 31 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 24 della scorsa settimana.Cosa fare Stando all'ultimo bollettino dell'Istituto superiore di sanità del 30 agosto, l'di casi di- 19 in Italia è in aumento in tutte le fasce d'età, in particolare tra quelle più ...In Italia, si registra un preoccupante aumento dei casi di- 19, con un incremento del 44% in soli sette giorni. Secondo quanto riportato nel bollettino ... L'del virus è ora di 31 casi ...

Covid/ Dati in peggioramento ma per il ministero incidenza e impatto sugli ospedali limitati Sanità24

Casi di Covid in aumento in Italia. Sono infatti stati 21.309 quelli registrati negli ultimi sette giorni, facendo registrare un +44% rispetto ai 14.866 della settimana precedente. Lo riportano il min ...Negli ultimi sette giorni i contagi sono passati da 14.866 a 21.309. Il monitoraggio del ministero della Salute: "Infezione bassa ma in aumento costante" ...