Covid | in Italia 21 309 casi nell' ultima settimana | in aumento del 44%

Tornano a salire i contagi dain. Sono 21.309 i nuovi casi , in aumento rispetto agli 14.866 della scorsa settimana (+44%), secondo quanto emerge dal bollettino settimanale del Ministero della Salute e dell'ISS dove ...Gli anziani i più colpiti La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100mila abitanti è la fascia degli anziani con più di 90 anni (69 casi per 100mila abitanti), 'in ...... le truppe naziste danno inizio all'occupazione del Nord. Contro l'occupazione si muovono i ... ascolta le puntate Eris e Pirola, le due nuove varianti di- 19: cosa sappiamo finora " Cosa ...

Casi di Covid in aumento in Italia. Sono infatti stati 21.309 quelli registrati negli ultimi sette giorni, facendo registrare un +44% rispetto ai 14.866 della settimana precedente. Lo riportano il ...Guarire dal Long Covid o alleviare i sintomi attraverso una terapia a base di un antinfiammatorio e un antiulcera. La ricerca italiana.