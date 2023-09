Covid | i contagi salgono boom variante Eris | tornano le mascherine? I medici | «Utilizzatele» Ecco la circolare

...possano fornire nuove linee guida sull'uso delle mascherine in risposta all'incremento dei. ...positivi al Sars - CoV - 2 e ha emanato nuove raccomandazioni per la gestione dei pazienti. ...aumentano in maniera considerevole nell'Unione Europea in un quadro oggi caratterizzato dal calo dell'immunità, con la prevedibile diminuzione della copertura dei vaccini somministrati ...aumentano in maniera considerevole nell'Unione Europea in un quadro oggi caratterizzato dal calo dell'immunità, con la prevedibile diminuzione della copertura dei vaccini somministrati ...

L’8 ed il 9 settembre, ad Appignano del Tronto avrà luogo il IX Convegno internazionale Francesco d’Appignano, filosofo, teologo e pensatore nato ad Appignano del Tronto alla fine del Trecento. La ...L’Italia è attualmente alle prese con l’ascesa della variante EG.5 del Covid, secondo i risultati dell’ultima indagine dell’Istituto Superiore di Sanità. La ricerca ha rivelato che questa variante è i ...