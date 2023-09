Covid | continua l’aumento dei casi in Italia | 21 mila questa settimana I medici in UK | «Indossate le mascherine»

(Di venerdì 8 settembre 2023) Aumentano costantemente idi Coronavirus in. Sono 21.309 nell’ultima, dato che supera del 44% quello dei sette giorni precedenti, quando erano 14.866. I dati emergono dal bollettinole del Ministero della Salute e dell’ISS. Le autorità sanitarie fanno sapere che «l’infezione si mantiene bassa seppur in aumento da tre settimane». Fa registrare un incremento anche l’incidenza deiogni 100abitanti, che passa dai 24 dellascorsa a 31 di quella corrente. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, anche queste fanno registrare un crescita, seppur lieve. I ricoveri in area medica occupano il 3% dei posti disponibili (erano il 2,7% sette giorni prima) per un totale di 1.872 posti letto occupati. Al momento risultano impegnate ...

...biologico - militare degli Stati Uniti Il Ministero della Difesa della Federazione Russa... tra cui- 19, HIV ed epatite. Dall'indagine è emerso che il laboratorio operaAumentano costantemente i casi di Coronavirus in Italia. Sono 21.309 nell'ultima settimana, dato che supera del 44% quello dei sette giorni precedenti, quando erano 14.866. I dati emergono dal ...Per l'Ecdc ilad acquisire mutazioni che ne consentono la circolazione in tempi imprevedibili durante tutto l'anno. I recenti aumenti di trasmissione hanno coinciso con l'emergere dei ...

Covid, continua l'aumento dei casi in Italia: 21 mila questa settimana ... Open

Non vi è indicazione" che l'infezione da varianti di Sars-CoV-2 simili a Kraken (XBB.1.5)+F456L, una mutazione sotto la lente degli esperti, oppure da Pirola BA.2.86, "sia associata a una malattia più ...Covid, casi in aumento ma non è allarme. A distanza di tre anni da quando fece capolino, il virus continua il suo viaggio. Non più devastante ma comunque insidioso. Lo confermano infettivologi e speci ...