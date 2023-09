Covid | aumentano i casi in Italia ma nessun allarmismo Ad ottobre il vaccino per anziani e fragili

(Di venerdì 8 settembre 2023) Terza settimana di aumento per l’incidenza delin. Nell’ultima settimana, i dati del monitoraggio a cura dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute, mostrano, “un’incidenza deidiagnosticati e segnalati pari a 31per 100mila abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente (24per 100mila abitanti). L’incidenza nella maggior parte delle regioni e province autonome è con valori non superiori a 53per 100mila abitanti. L’incidenza più elevata è stata riportata in Sardegna (53per 100mila abitanti) e la più bassa in Basilicata (8per 100mila abitanti)”. Cresce anche l’occupazione dei letti in area medica, che si attesta al 3% (era al 2,7% la scorsa settimana) con un totale di 1.872 ...

costantemente i casi di Coronavirus in Italia. Sono 21.309 nell'ultima settimana, dato che supera del 44% quello dei sette giorni precedenti, quando erano 14.866. I dati emergono dal ...L'idea è quella di individuare immediatamente se un paziente ha contratto un virus respiratorio, ilo l'influenza. Inoltre, verranno effettuati tamponi per altri virus respiratori, estendendo ...: l'Oms esorta a vaccinarsi e a tenere "gli occhi ben aperti" di fronte alle nuove variantii casi. Spunta la sottovariante Eris- 19, l'Oms allerta i Paesi sulla nuova "...

La crescita di nuovi casi Covid in Italia si mantiene bassa anche se in aumento da tre settimane. Pure l’impatto sugli ospedali rimane limitato, in leggero aumento sia nelle aree ...I dati dei contagi da Covid sono in aumento in molti paesi: da una parte le nuove varianti, in Italia in particolare Eris anche se per ora senza contraccolpi sugli ospedali, dall'altro abitudini di ...