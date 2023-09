Covid | aumentano del 44% i casi E' di nuovo emergenza?

(Di venerdì 8 settembre 2023) su Tg. La7.it - A volte ritornano, sempre ammesso che siano andati via. Nel dubbio, meglio dire così: che ilè tornato a far parlare di sé. In Italia , ma non solo. Secondo ...

... dall'altra predisposizione di una campagna di vaccinazione annuale che punti a proteggere coloro che in passato sono stati più colpiti da: anziani, fragili, immunocompromessi". Continua a ...Leggi ancheItalia, su i contagi: 21.309 casi, +44% in 7 giorniItalia, variante Eris domina e Pirola non cresce: ultime newsItalia,casi: in arrivo circolare su tamponi ...Crescono a 21.309 i nuovi casi, in aumento rispetto agli 14.866 della scorsa settimana (+44%), secondo quanto emerge dal bollettino settimanale del Ministero della Salute e dell'ISS dove si legge che '...

Covid, torneremo a indossare le mascherine In Italia aumentano i contagi: le regole sull'isolamento. In arriv ilmessaggero.it

I casi di Covid tornano ad aumentare e il governo effettua un giro di vite sulle strutture sanitarie. Tornano i tamponi per gli accessi ai pronto soccorso e nei reparti e arrivano indicazioni anche pe ...La crescita di nuovi casi Covid in Italia si mantiene bassa anche se in aumento da tre settimane. Pure l’impatto sugli ospedali rimane limitato, in leggero aumento sia nelle aree ...