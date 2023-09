Covid | aumentano del 44% i casi E' di nuovo emergenza? Cosa dice la nuova circolare

(Di venerdì 8 settembre 2023) su Tg. La7.it - A volte ritornano, sempre ammesso che siano andati via. Nel dubbio, meglio dire così: che ilè tornato a far parlare di sé. In Italia , ma non solo. Secondo ...

... dall'altra predisposizione di una campagna di vaccinazione annuale che punti a proteggere coloro che in passato sono stati più colpiti da: anziani, fragili, immunocompromessi". Continua a ...Leggi anche, Ecdc: "Contagi in UeItalia, variante Eris domina e Pirola non cresce: ultime news, varianti attuali Eris e Pirola: sintomi, cosa si sa Terza settimana di ...ROMA -i casi diin Italia. Nell'ultima settimana, secondo quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute, i positivi sono stati 21.316, circa 6.500 in più del periodo 24 - ...

Covid, torneremo a indossare le mascherine In Italia aumentano i contagi: le regole sull'isolamento. In arriv ilmessaggero.it

“Vediamo una crescita di casi e ospedalizzazioni, ma non, per fortuna, una situazione clinica preoccupante. L’Oms ha detto che la pandemia era finita, il ministero è su questa linea e noi ci atteniamo ...Alla fine l'attesa circolare del ministero è arrivata. Aumentano i casi di Covid-19 nel nostro Paese, determinati dalla diffusione della variante Eris che desta preoccupazione anche per i prossimi ...