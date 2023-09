Covid | 21 309 casi in ultima settimana | +44%

...e senso della comunità nella responsabilità necessari per il superamento della pandemia. ... L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato, nel 2011, la risoluzione 65/: e ha ...... come in altri Paesi, è dato di nuovo in forte espansione dopo la stasi del) ma rende più ...fin dal principio di non aver alcuna intenzione di rilassare alcunché del Testo Unico sulle droghe (/...Endemica, come si dice in gergo medico (e il significato ce l'ha spiegato fin troppo bene il... di nuovo, tornano i parallelismi col Sars - Cov2 , quello di Codogno) con purepersone ...

++ Covid, in Italia +44% casi in 7 giorni, da 14.866 a 21.309 ++ Euronews Italiano

L’indice di trasmissibilità (Rt) basato sui casi con ricovero ospedaliero al 29 agosto 2023 è pari a 1,12 (1,04 – 1,20), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente e ancora sopra la ...Il monitoraggio dell’Iss: l’incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti passa da 25 a 36 ...