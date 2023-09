Covid - 19 | solo nell' ultima settimana 94 morti | quasi 400 in proiezione in un mese

... tra questi anche Valeria Marini e Laura Freddi, che nonvolute mancare all'evento. Tanti gli ... scomparso esattamente tre anni prima, il 7 settembre 2020 a causa del. È stata una perdita ...Maadesso si pensa di imporre il tampone a chi ha i sintomi e deve accedere a strutture sanitarie. Sono 21.316 i nuovi contagi da- 19 in Italia nel periodo tra 31 agosto e il 6 settembre ...Per non parlare del caos del settore immobiliare (i problemi di Evergrande ne sonola punta ... Dopo lo stop della politica zerogli economisti avevano previsto un ritorno alla corsa dell'...

Al pronto soccorso tamponi solo per chi ha i sintomi da Covid, test dove ci sono i fragili Il Sole 24 ORE

Niente tamponi Covid per gli asintomatici che arrivano al Pronto soccorso, mentre per i sintomatici scattano i test, anche per la ricerca di altri virus (influenzali A e B, VRS, Adenovirus, Bocavirus, ...Sono Eris e Pirola i nomi che fanno di nuovo paura. Le due varianti del Covid, infatti, hanno fatto alzare il livello di allarme, non solo in Europa. La prima, Eris, è quella maggiormente diffusa in ...