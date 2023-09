Ma tra qualche mese arriverà l'altra grande questione fra Usa esull'isola di Taiwan. E avanti. Basta nulla. Basta un incidente. Il problema è che le grandi potenze sono armate fino ai ...... la Chiesa può pensare di rafforzare la sua presenza in questi postidifficili Serve una ... Pensa che lapuò avere quella marcia in più per arrivare a una soluzione La pace è frutto di ...... semmai meno in. A questo punto, i sauditi potrebbero essersi fatti due conti: Biden sarà ... Sestanno le cose, l'OPEC a trazione saudita confermerà i tagli all'offerta fino a tutto il ...

Così la Cina ha beffato gli Usa nella lotta per i chip Inside Over