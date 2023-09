Così la Cia prova a reclutare funzionari russi Ecco il nuovo video

Leggi su formiche

(Di venerdì 8 settembre 2023) La Central Intelligence Agency ha pubblicato unperre aagenti ina. È la dimostrazione dell’occasione offerta dalla guerra in Ucraina ma anche della centralità del ruolo pubblico dell’intelligence in questo fase. Ilsi in titola “Perché ho preso contatto con la Cia – per me stesso” e mostra quello che dovrebbe essere uno russo che cammina nella neve di quella che sembra una città russa. “Ho insistito con tutti sul fatto che non era serio distorcere la verità nei rapporti, ma coloro che hanno scalato i ranghi sono stati coloro che hanno fatto proprio questo”, dice la voce fuori campo in russo. “Prima credevo che la verità avesse un valore”, e l’attore che interpreta uno russo entra in un ...