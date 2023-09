Cosa si è fatto Giroud e perché rischia il derby? Entità infortunio e tempi di recupero

(Di venerdì 8 settembre 2023) Nella serata di ieri Oliviere tutti i tifosi del Milan, al minuto 25? di Francia-Irlanda, hanno tenuto il fiato sospeso e probabilmente continuano a farlo. Il calciatore francese durante il match valido per le Qualificazioni agli Europei del 2024 si è procurato, a seguito di un movimento innaturale, una distorsione alla caviglia sinistra. Al suo posto è entrato Marcus Thuram dell’Inter (che ha impattato egregiamente segnando anche un gol), ma la preoccupazione non è mancata e non mancherà sino agli esami di rito per capire con esattezza l’dell’: LE PAROLE DEL FRANCESE A rischio infatti ci sarebbe, una volta ritornati dalla sosta delle Nazionali, ilcon l’Inter di Simone Inzaghi, in programma sabato 16 settembre a partire dalle ore ...

Non lo dico con presunzione, ma il calcio era lache mi riusciva più facile". Facile, come ... Passato al Parma, quella non era ancora la società che avrebbeparte del club elitario delle "...sta accadendo Il sollevamento del suolo nell'area dei Campi Flegrei è in corso dal 2012. Ed è ... Questa volta la magnitudo superiore e ilche è stato abbastanza superficiale (è avvenuto a ......matrimonio e stanno per svelare in un nuovo episodio della loro docuserie tutta la verità suè ... Depp, dal canto suo, haparlare i portavoce: " Il signor Depp non ha alcuna relazione ...

Un anno di re Carlo, cosa ha fatto di nuovo AGI - Agenzia Italia

Chiede aiuto. Per fare cosa Per trovare le parole per parlare alla bambina di 4 anni. «Adesso chiedo aiuto anche al sindaco di Salemi perché l’assistente sociale e la psicologa dei servizi sociali ...Il fattore più destabilizzante resta l'aggressione di Mosca contro Kiev che "ha aumentato i prezzi di cibo ed energia e siamo consapevoli dei rischi per la crescita globale". (ANSA) ...