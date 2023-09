Cosa prevede la stretta del governo contro le babygang

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 8 settembre 2023) Già ieri erano circolate alcune bozze del provvedimento sulle «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile», noto nel dibattito pubblico come «decreto Caivano», dal nome della città campana dove una settimana fa dove due ragazzine, di dieci e dodici anni, sono state violentate. Ora il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Ecco. «Non è repressione, è prevenzione», secondo la premier Giorgia Meloni. Si introduce, estendendolo ai minori tra i dodici e i quattordici anni, l’ammonimento del questore, per delitti con pena massima non inferiore ai cinque anni. La convocazione avviene assieme a uno dei genitori, che verrà multato (da duecento a mille euro) a meno che non dimostri di non aver potuto impedire il reato. Sipoi l’arresto in ...