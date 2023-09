Cosa fare se il cane abbaia in condominio | quali sono i limiti e cosa fare

Leggi su dilei

(Di venerdì 8 settembre 2023) Quando un, magari di continuo, anche di notte, ino in un giardino privato, può dare fastidio. In questo caso, il proprietario può essere denunciato da vicini o condomini? Cidegli orari in cui i cani posre?si puòper difendere il diritto al riposo e, allo stesso tempo, il diritto all’abbaio di Fido? In questo articolo, cercheremo di rispondere a queste domande e di capireprevede la Legge se il nostro amico a quattro zampe disturba troppo. Perché ilsempre I cani riescono a percepire il senso del tempo e, in quanto animali sociali, non gradiscono la solitudine, motivo per cui sarebbe ...